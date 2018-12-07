Благодаря прокуратуре РТ работникам ООО «Джукетау» выплатили свыше 9 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Благодаря прокуратуре РТ 299 работникам сельхозпредприятия выплатили свыше 9 млн рублей долга по зарплате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Чистопольская городская прокуратура РТ выявила факт невыплаты заработной платы работникам ООО "Джукетау". Установлено, что 299 сотрудникам предприятия не выплачена заработная плата за сентябрь и октябрь 2018 года. Долг по оплате труда превысил 10 млн рублей», – рассказал Руслан Галиев.

Как удалось установить надзорному ведомству, задержка заработной платы на предприятии имеет систематический характер, и ситуация с оплатой труда находится на особом контроле у прокуратуры республики.

После вмешательства прокуратуры долг перед рабочими был частично погашен – сотрудникам выплатили 9,5 млн рублей.



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