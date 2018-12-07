Из Казани стартуют новые международные и российские железнодорожные рейсы

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из Казани с 9 декабря откроются новые международные и российские железнодорожные маршруты. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Казанского производственного участка по оформлению проездных документов Горьковского филиала ФПК Сергей Лимаев.

По словам спикера, из расписания выводится поезд № 41 сообщением Казань – Нижний Новгород, вместо него будет назначен новый поезд № 51 Нижний Новгород – Ижевск. «Он будет проходить через Казань. Пассажиры ничего не потеряют, добраться можно будет до Нижнего Новгорода практически в то же самое время. Плюс открывается дополнительный маршрут – можно добраться до Ижевска на поезде», – уточнил он.

Ижевск и Москву свяжет новый двухэтажный поезд № 25/26, проходящий через Казань. Он будет ездить ежедневно, причем время его движения сократится.

Кроме того, железнодорожное сообщение соединит Казань с Самарой. Начнет ходить ежедневный скорый поезд № 125/126.

«Исчезнет из расписания поезд № 79 Москва – Челябинск, но пассажиры ничего не потеряют, поскольку будут прицепные группы до Челябинска в других поездах», – заметил Лимаев.

Он подчеркнул, что Казань получит два новых международных маршрута. Так, из Ташкента начнет курсировать еженедельный поезд № 316/316, который будет следовать в столицу Татарстана через Дружинино.

Поезд будет отправляться из Ташкента по субботам, а прибывать в Казань во вторник. В этот же день будет уезжать обратно. Первый поезд отправится из столицы Узбекистана 8 декабря и прибудет в Казань 11 декабря.

Еженедельный поезд сообщением Минск – Казань начнет курсировать с 12 декабря. Он пройдет через такие города, как Смоленск, Тула, Ряжск, Пенза, Сызрань и Ульяновск. Также предусмотрены беспересадочные вагоны в Казань из Гомеля и Бреста.

Из Беларуси поезд будет выезжать по средам и прибывать в Татарстан по пятницам. Из Казани он будет ездить по субботам и приезжать в столицу Беларуси в понедельник.

«Поезд № 139/140, который был назначением Новосибирск – Адлер, теперь будет отправляться из Барнаула, – заключил Лимаев. – Есть переходный период, в который все поезда, отправляющиеся до 9 декабря, до ввода нового графика, пройдут старым расписанием».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.