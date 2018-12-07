(Набережные Челны, 7 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Нижнекамский суд отправил на принудительное лечение жителя Камских Полян, поджегшего соседа, сообщает прокуратура Нижнекамска.

В феврале текущего года житель Камских Полян встретил на лестничной площадке соседа и потребовал у него тысячу рублей. Мужчина ответил отказом, после чего получил несколько ударов по голове и телу. На этом нападавший не остановился. Он плеснул на одежду соседа легковоспламеняющуюся жидкость и поджег его.

От смерти потерпевшего спасли жители дома, которые выбежали на его крики и потушили огонь. Но мужчина все равно серьезно пострадал.

Суд, рассматривая уголовное дело поджигателя, учел тот факт, что подсудимый страдает психическим расстройством, и направил его на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.



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