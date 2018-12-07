В Татарстане планируют создать свой Фонд кино

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Татарстане планируют создать аналог российского Фонда кино. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы предлагаем создать свой Фонд кино, где на конкурсной основе можно будет предлагать свои проекты и выигрывать субсидии и гранты», — отметила Айтуганова.

Сегодня через Министерство культуры на финансирование национальных фильмов выделяется около 8 млн рублей в год, а чтобы снять полный метр нужно вложить минимум 40 — 50 млн рублей, поделилась директор «Татаркино».

«Надо поддержать молодых, которые хотят делать новое современное татарстанское кино на русском, на татарском, да на каких угодно языках — главное, чтобы это создавалось здесь, в Татарстане», — заявила Айтуганова.

Программа для сохранения и развития татарстанской кинематографии, которую предложило «Татаркино», уже проходит согласование в Министерстве культуры РТ. На данный момент ведется совместная работа с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым, который поддерживает инициативу увеличить финансирование национальных фильмов.

Помимо Фонда кино, «Татаркино» предлагает начать работу по созданию киноиндустриальной площадки с целью производства крупномасштабных фильмов.

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