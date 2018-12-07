Замминистра экономики РТ: Из Стратегии-2030 выполнено 20 показателей из 28

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). К концу третьего этапа Стратегии-2030 из 28 показателей удалось выполнить 20. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.

«Полностью выполнены 20 показателей из 28. Но в любом случае мы задачи не меняем, вводим новые направления. Наш главный ориентир — это объем ВРП в 5 триллионов рублей. Мы будем максимально стремиться к реализации данной задачи», — рассказал Пелевин.

Спикер добавил, что некоторых показателей не удалось достичь из-за введения множества санкций и внешнеполитических изменений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.