Житель Нижнекамска пытался убить женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска пытался убить 50-летнюю женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в мае 2018 года между супругой Михаила Баранова, владевшей парикмахерской в Нижнекамске, и одной из работниц произошел конфликт, после которого та уволилась. Со слов подозреваемого, спустя некоторое время члены семьи стали болеть, а также замечать вмешательство потусторонних сил», — уточнил Андрей Шептицкий.

Супруга Баранова обратилась за помощью к экстрасенсам и показала им фотографии сотрудниц парикмахерской. Гадалки убедили женщину, что на семью наложена порча и виновницей всех бед является уволенная работница салона.

По версии следствия, вечером 28 ноября Баранов встретил на улице 50-летнюю экс-сотрудницу парикмахерской и нанес ей несколько резаных ран. После этого мужчина скрылся.

Полицейским удалось по горячим следам поймать подозреваемого. Баранов своей вины не признал.

Подозреваемому предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.