Татар-информ

7 декабря 2018, 14:41

Происшествия

Житель Нижнекамска пытался убить женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью

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Происшествия

Житель Нижнекамска пытался убить женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска пытался убить 50-летнюю женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в мае 2018 года между супругой Михаила Баранова, владевшей парикмахерской в Нижнекамске, и одной из работниц произошел конфликт, после которого та уволилась. Со слов подозреваемого, спустя некоторое время члены семьи стали болеть, а также замечать вмешательство потусторонних сил», — уточнил Андрей Шептицкий.

Супруга Баранова обратилась за помощью к экстрасенсам и показала им фотографии сотрудниц парикмахерской. Гадалки убедили женщину, что на семью наложена порча и виновницей всех бед является уволенная работница салона.

По версии следствия, вечером 28 ноября Баранов встретил на улице 50-летнюю экс-сотрудницу парикмахерской и нанес ей несколько резаных ран. После этого мужчина скрылся.

Полицейским удалось по горячим следам поймать подозреваемого. Баранов своей вины не признал.

Подозреваемому предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство».
 

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