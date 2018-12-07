Житель Нижнекамска пытался убить женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска пытался убить 50-летнюю женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
«По версии следствия, в мае 2018 года между супругой Михаила Баранова, владевшей парикмахерской в Нижнекамске, и одной из работниц произошел конфликт, после которого та уволилась. Со слов подозреваемого, спустя некоторое время члены семьи стали болеть, а также замечать вмешательство потусторонних сил», — уточнил Андрей Шептицкий.
Супруга Баранова обратилась за помощью к экстрасенсам и показала им фотографии сотрудниц парикмахерской. Гадалки убедили женщину, что на семью наложена порча и виновницей всех бед является уволенная работница салона.
По версии следствия, вечером 28 ноября Баранов встретил на улице 50-летнюю экс-сотрудницу парикмахерской и нанес ей несколько резаных ран. После этого мужчина скрылся.
Полицейским удалось по горячим следам поймать подозреваемого. Баранов своей вины не признал.
Подозреваемому предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство».