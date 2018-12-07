Министр промышленности России встретился с чемпионами WorldSkills из Татарстана

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с чемпионами турниров WorldSkills из Татарстана. Встреча прошла на 18-й международной специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

Также в осмотре выставки приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

В рамках выставки в Казанской ярмарке проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Татарстан по 4 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Сборка металлоконструкций».

Мантуров поинтересовался, какая специализация в республике самая сильная. На это министру ответили, что большие успехи республиканские ребята показывают в ИТ-направлении. В Казани чемпионат WorldSkills пройдет с 22 по 27 августа 2019 года, напомнили Мантурову.

Кроме того, гости осмотрели стенд Чешской Республики, на которой представлены 11 компаний, являющихся ключевыми игроками чешского и машиностроительного рынка.

Вызвал интерес высоких гостей и АО «Казанский Гипронииавиапром». Компания представила разработки с использованием 3D-технологий. Также гости оценили мультимедийную экспозицию «Производственный потенциал машиностроительного комплекса Республики Татарстан».

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