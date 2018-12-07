(Набережные Челны, 7 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах врача-невролога с 10-летним стажем оштрафовали за фальшивый диплом, сообщили в городском суде.

В начале осени в Набережных Челнах сотрудники УФСБ России по РТ при проверке документации обнаружили, что в одной из городских больниц Автограда более десяти лет работает врач с поддельным дипломом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что женщина приобрела подделку у стен Казанского медуниверситета в апреле 2007 года, а в июле того же года предъявила документ в отдел кадров челнинского медучреждения при поступлении на работу. Ее трудоустроили в больницу сначала в качестве врача-интерна, потом перевели на должность врача-невролога. В больнице она проработала свыше 10 лет.

Лжеврач во всем созналась и раскаялась в содеянном.

На днях прошло судебное заседание, на котором «дело о фальшивом докторе» было рассмотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. Суд признал челнинку виновной в использовании заведомо поддельного документа и оштрафовал ее на 50 тысяч рублей. Показательно, что фальшивый диплом женщина приобрела за такую же сумму.

Также суд запретил осужденной в течение года заниматься врачебной деятельностью, работать в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с врачебной деятельностью.



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