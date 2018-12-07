Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку

( Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В преддверии новогодних праздников эксперты Роскачества дали рекомендации о выборе новогоднего дерева, а также рассказали о правилах ухода за ним. Материал опубликован на официальном сайте ведомства.

На вопрос о правильном выборе в пользу живой елки специалисты отвечают, что искусственное выращивание деревьев наносит меньше ущерба природе, чем производство одной искусственной.

«Если елки продаются на специальных легальных елочных базарах, это свидетельствует об их законной вырубке. Если продажа елок законная, то должна иметься вывеска об этом, а у продавца в наличии — кассовый аппарат, разрешительный талон на торговлю, подробный прайс-лист, упаковочный материал, линейка для замера дерева, книга отзывов и предложений», — отмечается в сообщении Роскачества.

При выборе елки нужно потрогать ветки — они должны легко гнуться, а ствол дерева должен быть покрыт иголками. Следует постучать стволом дерева о землю и посмотреть, осыпаются ли иголки. У хорошего экземпляра иголки не будут осыпаться. Качественная искусственная елка не должна пахнуть посторонними запахами, хвоя у таких не осыпается.

Также эксперты отмечают, что свежесрубленное дерево простоит в квартире от 8 до 12 дней, а вещества, которые выделяют в воздух сосны и ели, полезны для здоровья человека.

«После праздников живую елку лучше отдать для утилизации в специальные пункты приема, тогда она и дальше будет приносить людям пользу», — отметили в Роскачестве.

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