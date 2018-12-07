(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На федеральных трассах в Татарстане заработали камеры системы тотального контроля, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«С сегодняшнего дня на М7 официально активированы системы видеофиксации, которые будут считывать среднюю скорость движения по трассе», — подтвердил информацию ИА «Татар-информ» главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов.

В ГИБДД РТ агентству также сообщили, что помимо М7, новые системы видеофиксации контролируют скоростной режим еще на трассах Казань — Ульяновск и Казань — Оренбург.

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