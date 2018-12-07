(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). На соревнованиях по бадминтону в Казани скончался участник Спартакиады муниципальных служащих, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Главе Утар-Атынского сельского поселения Арского района Ильгизу Гайнуллину стало плохо во время игры, по предварительным данным, из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Дежурная бригада медиков оперативно вызвала врачей со спецоборудованием для электроимпульсной терапии. Мужчине оказали первую помощь на месте, после чего отправили в РКБ на операцию. В больнице врачи констатировали летальный исход.

Отмечается, что к участию в соревнованиях Гайнуллина допустили на основании заявки с врачебным допуском медучреждения.

Соревнования по бадминтону были отменены.

Министерство спорта Республики Татарстан выражает искренние соболезнования родным и близким Ильгиза Ильясовича Гайнуллина.

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