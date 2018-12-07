На съезде «Единой России» ждут выступления Рустама Минниханова о создании комфорта в городах

(Москва, 7 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президент Татарстана Рустам Минниханов 8 декабря готовится выступить на съезде «Единой России» в Москве в рамках дискуссионной площадки «Городская среда и чистая страна». Об этом говорится в материалах съезда.

Как следует из программы, выступление Президента РТ будет посвящено созданию комфортной городской среды. Вместе с Рустамом Миннихановым на дискуссионной площадке также выступит министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, член генсовета «Единой России» Дмитрий Холод, руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Макрушин.

«Площадка "Городская среда и чистая страна" посвящена созданию комфортной городской среды, дальнейшему развитию программы переселения из аварийного жилья, а также формированию новой модели обращения твердых бытовых отходов», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе партии «Единая Россия».

Президент РТ Рустам Минниханов является председателем общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда». Глава Татарстана приедет на съезд партии «Единая Россия» в субботу, 8 декабря. Ожидается, что он также примет участие в пленарном заседании съезда, которое планируется с участием Президента РФ Владимира Путина.

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