В городах Татарстана 8 декабря пройдут сельхозярмарки

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В эту субботу, 8 декабря, в Татарстане пройдут сельхозярмарки, сообщает Минсельхоз РТ.

Аграрии завезут свою продукцию на ярмарочные площадки в Казани, Набережных Челнах, а также в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

В столице республики торговые точки будут организованы на ярмарочных и шатровых площадках в разных районах города. Так, в агропромпарке «Казань» покупатели смогут приобрести продукцию аграриев из Аксубаевского, Сабинского, Нурлатского и Кукморского районов. В Авиастроительном районе на площадке перед гипермаркетом «Бахетле» свою продукцию будут продавать представители Высокогорского района.

В Челнах ярмарки организуют на трех площадках — у стадиона «Строитель», у агропромпарка «Южный» и на территории Ипподрома.

Также купить сельхозпродукцию можно будет на территории технополиса «Новая Тура» в поселке Октябрьский.

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