Татар-информ

7 декабря 2018, 16:20

Общество

В Казани пройдет собрание добровольческих объединений Татарстана

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Общество

В Казани пройдет собрание добровольческих объединений Татарстана

Мероприятие состоится в рамках Международного дня волонтера.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В столице Татарстана состоится собрание добровольческих организаций РТ с целью объединить их в одну общую структуру, сообщают организаторы.

Гостей и участников мероприятия ожидают ярмарка волонтерских проектов и инициатив, торжественная церемония с подведением итогов и объявлением имен победителей и лауреатов в 17 номинациях. Центральной темой концертно-развлекательной части церемонии станет анонсирование главного для добровольцев республики события 2019 года — 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году. 

Провести собрание планируется 10 декабря в Центре культуры и спорта «Московский». Ожидается 500 участников.

Республика Татарстан является одним из родоначальников волонтерского движения в истории современной России. На сегодняшний день под флагом движения «KazanVolunteers» зарегистрировано более 55 тысяч активных пользователей из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации, стран мира.

Традиционно в РТ проводятся мероприятия, направленные на поощрение наиболее активных волонтеров и добровольческих объединений.

В соответствии с Указом Президента России 2018 год объявлен в нашей стране Годом добровольца (волонтера).

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