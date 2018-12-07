Песошин: Нужно придать новый импульс сотрудничеству Татарстана и Чехии

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан и Чехия имеют давние связи. Только за прошедший год делегации обеих сторон провели несколько визитов с участием представителей власти и бизнеса. Взаимное сотрудничество нужно продолжить и придать ему новый импульс. Об этом в рамках чешско-татарстанского делового форума заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«На современном этапе нужно придать новый импульс развитию двухсторонних взаимоотношений. Наша республика заинтересована в расширенном сотрудничестве с чешскими компаниями», — отметил Песошин, выразив уверенность в том, что итогом форума станут деловые договоренности и обмен передовым опытом между татарстанскими и чешскими бизнесменами.

Он отметил, что Татарстан уделяет особое внимание инновационному развитию — созданию нано- и биотехнологий, производству композитных материалов и других направлений. При этом у республики уже есть богатый опыт международного бизнес-сотрудничества, ведь во многих из этих проектов участвуют зарубежные партнеры.

Среди перспективных совместных проектов между РТ и Чехией Песошин назвал привлечение резидентов на татарстанские инвестплощадки, сотрудничество в машиностроении, металлообработке, аграрном секторе и других сферах.

Его поддержала министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова. Она отметила теплый прием чешской делегации в Татарстане.

«Самым ценным на этом форуме будут не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса. Наши отношения с Татарстаном очень хорошие, несмотря на внешнеполитическую ситуацию», — заявила Новакова.

Одним из важных направлений для сотрудничества она назвала высокие технологии. Наличие квалифицированных кадров ляжет в основу совместной работы бизнеса обеих сторон. Но и сейчас чешско-татарстанские деловые связи находятся на высоком уровне, отметила зарубежная гостья.

«Татарстан имеет партнерские отношения с Южно-Моравским краем — нашим промышленным краем. Это образец сотрудничества, который нам надо поддерживать. И нам, как представителям власти, нужно стараться исправить те вопросы, которые могут его тормозить», — отметила глава чешского Минпромторга.

Она напомнила, что обороты торгового сотрудничества с Татарстаном постоянно растут. По итогам года показатели могут вырасти на 18 – 20%, заключила Марта Новакова.

Зарубежного министра дополнила глава АИР РТ Талия Минуллина, которая рассказала чешским бизнесменам о Татарстане и презентовала им инвестиционный потенциал республики. По ее словам, в Татарстане есть все условия для комфортной и прибыльной работы чешского бизнеса. При этом инвестиции в РТ имеют заметные преимущества, подчеркнула спикер.

«Конечно, можно создавать производства и открывать предприятия в Москве. Но это очень дорого. Ведь в регионе объективно дешевле рабочая сила, земля, аренда помещений и всего, что касается ведения бизнеса, а значит работать здесь — выгоднее», — резюмировала Минуллина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.