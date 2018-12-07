Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Маададом Хареба Джабера Аль-Хейили. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Стороны обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества республики с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России прибыл в Татарстан с рабочим визитом и посетил торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Российского исламского института (РИИ).

Также гость республики встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, посол планирует посетить древний город Болгар и Болгарскую исламскую академию.

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