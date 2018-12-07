Татар-информ

7 декабря 2018, 13:44

Политика

«Единороссы» Татарстана выступили за упрощение процедуры выборов депутатов сельских поселений

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Политика

«Единороссы» Татарстана выступили за упрощение процедуры выборов депутатов сельских поселений

Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия"

Делегация Татарстана принимает участие в работе XVIII съезда «Единой России».

(Москва, 7 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). Представители «Единой России» от Татарстана выступили с инициативой избавить выборы депутатов сельских поселений от лишних бюрократических процедур, в частности, от заполнения деклараций. Об этом сообщил секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на полях съезда «Единой России» в Москве.

«Мы привезли на съезд много новых идей, привезли те вопросы, которые поднимались на наших конференциях по выборам делегатов на этот съезд. Среди них есть вопрос заполнения деклараций кандидатами в депутаты сельских поселений. Сейчас это больной вопрос. В деревнях все друг друга знают, зачем заполнять декларации, использовать чиновничьи бюрократические формы работы?» — задал Мухаметшин риторический вопрос.

Он отметил, что съезд партии в этом году впервые проходит в новом формате. «Это круглые столы без галстуков, где принимает участие секретарь генерального совета партии „Единая Россия“, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко», — уточнил Мухаметшин.

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