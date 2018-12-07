Татарстан и Венгрия вместе снимут фильм о дружбе Аяза Гилязова и Арпада Галгоци

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Диана Махмутова). Татарстан и Венгрия планируют вместе снять фильм, основанный на реальных событиях, о дружбе писателей Аяза Гилязова и Арпада Галгоци. Об этом рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Фильм планируют снимать по мотивам романа Аяза Гилязова „Давайте помолимся!“, который лег в основу киносценария и биографии писателей. Экранизацией книги и сценарием активно занимается венгерский кинокритик Иван Форгач совместно с сыном Аяза», — отметила Айтуганова.

Данный фильм — первый совместный кинематографический проект Венгрии и Татарстана, подчеркнула глава «Татаркино».

Дружба писателей началась в 1954 году в лагере ГУЛАГ в окрестностях Караганды. Они провели вместе всего лишь несколько месяцев, но за это время они очень сдружились. Арпада Галгоци отправили в Венгрию, а Аяза Гилязова вернули в Казань, после этого они никогда больше не виделись, сообщил Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

По его словам, найти Арпада удалось лишь по его рисункам, которые остались в памяти у Гилязова.

8 ноября 2018 года Галгоци исполнилось 90 лет. После возвращения на родину, он стал переводчиком. Ежегодно с 2015 года Арпад приезжал в Казань, активно участвовал в научных конференциях и держал связь с семьей Аяза Гилязова, которого уже нет в живых.

«В ГУЛАГе, если дружба, то крепкая и настоящая», — заключил Генеральный консул Венгрии Адам Штифтер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.