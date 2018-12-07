В Стратегию-2030 в РТ добавлена новая цель – 100% обеспечение местами в детсадах детей до 3 лет

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Стратегию-2030 добавили новое направление — обеспечение 100% доступности дошкольного образования для трехлетних детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.

«Стратегию мы дополняем новым пунктом, который направлен на поддержку рождаемости. В первую очередь необходимо обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования для детей до 3 лет. Мы понимаем, что это серьезный показатель, но тем не менее эту задачу мы уже начали реализовывать вместе с федеральным центром», — подчеркнул Пелевин.

Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин в «майских указах» перед всеми субъектами страны.

Спикер добавил, что инициатива была принята в первую очередь из-за большого количества обращений от населения.

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