Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Губернаторском Дворце Казанского Кремля.
Фильм станет первым кинематографическим проектом между Татарстаном и Венгрией.
Сегодня эпидемиологический порог по гриппу превышен уже в трех регионах России.
В турнире проводятся соревнования по плаванию и синхронному плаванию, лыжным гонкам, гандболу, гимнастике и греко-римской борьбе.
Суд счел, что трагедия в деревне Горка произошла вследствие ненадлежащего исполнения подсудимой служебных обязанностей.
В Москве началась работа съезда «Единой России», в котором принимает участие делегация из Татарстана.
Александр Легков прокомментировал свой мастер-класс и назвал его участников «замечательными».
Победители проекта смогут стажироваться и трудоустроиться на предприятия республики, в числе которых — ПАО «Камаз», ОЭЗ «Алабуга».
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию объяснил количество спортивных дисциплин жестким графиком.
Мероприятие состоится в следующем феврале.
В мастер-классе примут участие 90 детей из 10 команд.
По предварительной версии правоохранителей, на счету у злоумышленников девять эпизодов краж.
Кинопоказы пройдут 13 — 16 декабря в кинотеатре «Мир».
В трехэтажном здании на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари отремонтировали кровлю, фасад, грузовой лифт, заменили окна, закупили мебель.
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 34 и 36 лет.
Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста.
Инцидент произошел на дороге в сторону промзоны.
Промплощадка «Алабуга» ликвидируется с целью повысить эффективность расходов бюджета Татарстана.
В турнире примут участие более 130 спортсменов из Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновска, Пензы.
Во всех четырех случаях обошлось без серьезных травм.
Алина Загитова набрала в короткой программе 80,78 балла, уступив японской спортсменке Рике Кихире.
Уголовное дело, возбужденное против Рашида Аитова, состоит из 170 томов.
В V Республиканском молодежном антикоррупционном форуме участвует 250 человек, 150 из которых — представители молодежных общественных организаций.
Новый территориальный участок обслуживания клиентов ТУ № 4 «Азино-2» будет функционировать по адресу: г. Казань, ул. Ломжинская, 18а, 1 этаж.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.