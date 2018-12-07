Александр Попов рассказал о критериях отбора участников для одноименного Кубка

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Попов рассказал о критериях отбора участников для одиннадцатого розыгрыша турнира на Кубок Попова.

«В плавании играл важную роль временной фактор, требования по нормативам или по разрядам, здесь участники не ниже первого разряда. В художественной гимнастике — по набранным ранее баллам и сложности программы. В соревнованиях по гандболу принимают участие топовые детские команды, участникам которых по 14-15 лет», — поведал спортсмен.

Вдобавок он отметил новинку этого турнира — синхронное плавание: «Соревнования по синхронному плаванию проводятся впервые, это так сказать, первый блин. Мы не планировали собирать большое количество участников. Всего десять лучших команд здесь для того, чтобы посоревноваться друг с другом, а также, чтобы тренеры и спортсмены могли принять стратегические решения».

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