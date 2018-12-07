Роспотребнадзор по РТ: Эпидемия гриппа в Татарстане ожидается к концу декабря

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Эпидемия гриппа может атаковать Татарстан к концу декабря. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.

«С середины ноября мы наблюдали еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ. И на сегодня мы говорим о том, что к концу декабря мы ожидаем существенное превышение эпидемиологического порога по гриппу. На сегодня у нас ни одного случая заболевания гриппом среди жителей нашей республики и ни одного случая выделения вируса гриппа от больных тяжелыми формами ОРВИ не зарегистрировано», – объяснила главный государственный санитарный врач по РТ.

По данным Роспотребнадзора, эпидемия гриппа сегодня зарегистрирована в трех регионах России.

«В республике Татарстан эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям спокойная. Тем не менее надо знать, что сегодня в трех регионах Российской Федерации имеется значительное превышение эпидемиологического порога по гриппу», – добавила Марина Патяшина.

Прививки от заболевания в этом сезоне сделали около 1 млн 800 тыс. человек, что составляет почти половину от численности населения Татарстана.

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