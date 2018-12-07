Олимпийский чемпион по лыжным гонкам: За общение с детьми на Кубке Попова я готов замерзнуть

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков во время пресс-конференции турнира на Кубок Александра Попова прокомментировал свой мастер-класс и назвал его участников «замечательными».

«В Татарстане замечательные лыжники. В последнее время в этом направлении развивается Казань, потому что принимает много лыжников со всей России. Дети встретили меня великолепно, не отпускают, просят автограф, это приятно, и я готов за это замерзнуть. Я бы хотел пожить с ними неделю, чтобы вместе тренироваться, кушать, общаться. Дети замечательные, соревнования замечательные, трасса подготовлена великолепно. Я делился с ребятами секретами лыжных гонок, а они внимательно слушали. Готов надеть лыжи и пойти кататься вместе с ними», — поделился лыжник.

Соревнования международных детских игр на призы олимпийских чемпионов продлятся до завтрашнего вечера. Сегодня за награды от Александра Легкова дети сразятся в гонке преследования, а уже завтра в спринте.

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