Фарид Мухаметшин: «Единая Россия» должна учиться у КПСС подготовке партийных работников

(Москва, 7 декабря, «Татар-информ», Алексей Угаров). «Единая Россия» должна использовать опыт КПСС в работе с первичными организациями и в подготовке партийных работников. Об этом сегодня сообщил секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин после делового завтрака с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

«КПСС была ценна своими методами работы с первичными отделениями, кадровой подготовкой специалистов в области партийной работы. Мы используем этот опыт в Татарстане, и это сегодня вызвало большой интерес у Сергея Кириенко. Он поддержал нас. В тех условиях, когда в Минюсте РФ зарегистрировано более 60 партий, и все они — политические оппоненты „Единой России“, нам нужно очень тщательно подбирать и обучать партийный актив», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что по итогам последних губернаторских выборов «Единая Россия» утратила ряд ключевых позиций в регионах, что в итоге не лучшим образом сказалось на жизни населения. «„Единороссы“ проиграли, и их заместили представители других политических партий, и сегодня они думают, как рулить этими регионами, что делать», — отметил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

В Москве началась работа XVIII съезда «Единой России», в котором принимают участие около 3,5 тыс. делегатов и гостей. В первый день съезда организована работа трех дискуссионных площадок — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых обсуждают итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

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