Психолог Шалва Амонашвили провел в Казани семинар по семейной педагогике

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Советский и грузинский психолог, профессор, доктор психологических наук Шалва Амонашвили провел встречу с казанцами в рамках семинара по семейной педагогике. Мероприятие прошло в актовом зале гимназии № 180.

Лекция прошла в формате живой беседы — Шалва Александрович беседовал с гостями в зале на темы гуманной педагогики, воспитания ребенка и методов преподавания в школе.

«Воспитание ребенка начинается с воспитания самого себя. С самого начала родители должны ставить целью воспитания — то, каким мы видим ребенка в будущем. Это классика гуманной педагогики. И в первую очередь мы должны воспитывать в ребенке личность, его личные качества. Этому сейчас, к сожалению, в школе не учат», — сказал Шавла Амонашвили.

Отвечая на вопрос о современной педагогике, Шалва Александрович отметил, что преподавание в школах должно формироваться от потребностей детей, от молодого поколения. «Нынешним детям тяжело и скучно в школах. Учителя пытаются воздействовать на детей, перевоспитывать их. На самом деле педагогика должна прислушиваться к младшему поколению, выстраивать начальное образование с учетом потребностей и специфики поколения. Педагогика для детей и от детей, а не наоборот», — добавил он.

Шалва Александрович Амонашвили — доктор психологических наук, профессор, руководитель экспериментальных школ по психологии в Москве и Санкт-Петербурге. Автор более 40 томов учебных книг по семейной педагогике.

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