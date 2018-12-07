Попов о добавлении в турнир на свой Кубок новых видов спорта: «Мы за качество, а не за количество»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов рассказал о сложности добавления новых видов спорта в турнир на Кубок Попова из-за жесткого графика соревнований и мастер-классов.

«В связи с тем, что мы проводим шесть соревнований за три дня, это создает нагрузку на расписание. Где-то нам непросто, но зато дети могут, закончив плавание, например, пойти смотреть гандбол. Для нас это ново, и когда мероприятие закончится, а мы начнем подводить итоги, мы будем рассматривать перспективу включения новых интересных и динамичных видов спорта, но все же мы за качество, а не за количество.

Где-то будем ужесточать требования к квалификационным нормативам, чтобы снижать количество участников, но повышать результаты. Это позволит высвободить места для включения новых видов спорта», — рассказал на пресс-конференции Попов.

Также пловец объяснил, почему Казань притягивает спортивные соревнования. «Проводить мероприятия здесь очень комфортно, в этом прелесть столицы Татарстана. Никакой другой город больше не может предоставить инфраструктуру компактности, легкодоступности спортивных объектов. Поэтому перспектива огромная», — сказал он.

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