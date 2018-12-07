Профессионалы Татарстана претендуют на звание «Локомотивы роста»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Республике Татарстан стартовал Конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста». Конкурс ориентирован на профессионалов в области промышленного сектора, экономики и управления в возрасте до 40 лет, студентов выпускных курсов по направлениям «экономика» и «менеджмент». Об этом сообщают организаторы.

Победители проекта смогут стажироваться и трудоустроиться на предприятия республики, в числе которых — ПАО «Камаз», «Ак Барс Банк», ОЭЗ «Алабуга». Финалисты, которые уже работают, смогут развить свои навыки и претендовать на карьерное повышение.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе пройдет отбор участников, тестирование и решение онлайн-кейсов.

Лучших отберут во второй этап конкурса, который представляет собой образовательную программу и работу с наставниками. Наставниками выступят представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, крупных предприятий, представители бизнес-сообщества Татарстана. Среди них — замминистра экономики Наталья Таркаева, глава Бугульминского района Линар Закиров, глава Альметьевского района Айрат Хайруллин и др.

Участников проекта также ждет практический модуль — поэтапное приобретение и развитие опыта в реальном секторе экономики. Конкурсанты изучат деятельность промышленных компаний и инновационной инфраструктуры республики и страны. Study-визиты уже запланированы на ключевые предприятия РТ.

В финале конкурса пройдет кейс-чемпионат от ведущих предприятий и Министерства экономики РТ.

Для участия в начальном этапе до 17 декабря необходимо заполнить заявку на сайте lokomotiv-tatarstan.com.

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