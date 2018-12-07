В Венгрии впервые пройдут Дни татарстанского кино

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В феврале 2019 года в Будапеште (Венгрия) впервые состоятся Дни татарстанского кино. Об этом журналистам рассказала директор госучреждения «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«На фестивале татарстанского кино в Венгрии мы покажем три новых фильма — „Мулла“, „Байгал“ и „Халима“», — отметила Миляуша Айтуганова.

В кинотеатре «Мир» 13 декабря стартуют Дни венгерского кино, а в феврале пройдут Дни татарстанского кино в Венгрии. Тем самым планируется познакомить татарстанского зрителя с венгерскими фильмами, а венгров в Будапеште, а может быть даже в других городах — с татарстанским, подчеркнула глава «Татаркино».

В Венгрии живет активная татарская диаспора, которая участвует в праздновании Сабантуя, конкурсе «Татар кызы» и активно распространяет татарскую культуру, поэтому данное мероприятие вызовет у них интерес, сообщил Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Венгры — открытый народ, и мы стараемся осуществлять как можно больше таких совместных проектов», — заключил Адам Штифтер.

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