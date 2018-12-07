Светлана Ромашина проведет мастер-класс по синхронному плаванию в рамках Кубка Александра Попова

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках турнира на Кубок Александра Попова проведет в Казани мастер-класс для детей 13 — 15 лет.

«Так как у нас довольно мало времени, я буду говорить из воды и из суши, показывать детям элементы, объяснять, как это делать. Ребята будут пробовать выполнять. Больше это похоже на формат „Смотрят — выполняют“. На самом деле, что такое мастер-класс? Это общение, возможность посмотреть на наш подводный мир, в который многие хотят окунуться с профессионалами. Надеюсь, детям это будет интересно, потому что им сейчас 13 — 15 лет — возраст, в котором впервые выходят на международные соревнования, и я думаю, что подпитка профессиональных навыков от олимпийских чемпионов это то, что им нужно», — рассказала спортсменка ИА «Татар-информ».

Вдобавок Ромашина сообщила о количестве участников мастер-класса. «У нас не так много детей, всего 90 из 10 команд, поэтому вода не выйдет из бассейна, если они все в него прыгнут. В принципе, мы к этому готовы. Возможно, они будут стоять своими группами, регионами, а я буду плавать между ними», — пояснила она.

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