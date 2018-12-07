В Алькеевском районе на домах погибших афганцев установят мемориальные доски

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Алькеевском районе в домах, где жили афганцы, установят мемориальные доски. Событие приурочено к 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. Памятная дата будет отмечаться в 2019 году, пишут «Алькеевские вести».



Мемориальные доски будут установлены на домах, где жили афганцы, которые уже ушли из жизни.



Руководитель Алькеевского отделения республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Рустам Шайхутдинов рассказал, что это делается для увековечивания имен земляков, с честью выполнивших свой интернациональный долг.





В этом деле большую помощь оказало и руководство района. На торжественное открытие памятных мемориальных досок приглашаются родственники умерших афганцев, учащиеся школ, где они обучались, односельчане.



12 декабря будут открыты памятные доски на домах в Среднем Алькеево, где проживал Ильнур Яруллин, и Нижнем Алькеево, где жили Альберт Хаметшин, Марсель Хайруллин, Имаметдин Гилязов, Ильшат Галиуллин.

14 декабря памятные доски появятся на домах в Верхнем Альмурзино, Аппаково, Юхмачах и Верхнем Качеево. 15 декабря — в Чувашском Броде, Старом Ямкино, Борискино, Верхнем Колчурино. А 21 декабря состоится торжественное открытие мемориальных досок в Базарных Матаках на домах, где жили Анатолий Яшин, Александр Шамышев, Андрей Прытков, Рашит Шайхутдинов.

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