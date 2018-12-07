Казанцам бесплатно покажут венгерское кино

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани пройдут Дни венгерского кино. Об этом журналистам рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Мы будем показывать венгерские фильмы в Казани на протяжении четырех дней — это самый первый совместный проект между Генеральным консульством Венгрии и „Татаркино“», — отметил Адам Штифтер.

В рамках киномарафона казанцам бесплатно представят современные венгерские фильмы, а также кинокартины, известные за пределами этой страны.

По словам Генерального консула Венгрии, в программе мероприятия такие картины, как «Аврора Бореалис: Северное сияние», «1945» и «Кинчем — Мое сокровище». Для детей покажут мультфильм «Лисенок Вук».

Посмотреть венгерские фильмы можно с 13 по 16 декабря в кинотеатре «Мир».

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