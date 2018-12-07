В Казани задержали серийных похитителей автомобильных аккумуляторов

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Казани задержали серийных похитителей аккумуляторов, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В ноябре в полицию Казани начали обращаться автовладельцы с заявлениями о том, что у них из автомобилей пропали аккумуляторные батареи.

После опроса потерпевших полицейские обнаружили, что у всех случаев схожий почерк. В частности, хищения совершались из авто, капоты которых легко вскрыть, а сами преступления происходили исключительно по вечерам.

Так, в середине ноября с «Хендэ» сняли два аккумулятора. Хозяин сообщил, что машина стояла на парковке два дня, прежде чем он обнаружил, что аккумуляторов нет на месте.

Проанализировав всю информацию, правоохранители вышли на двоих 21-летних жителей Казани. Подозреваемых задержали по местам жительства. По предварительной версии правоохранителей, на счету у злоумышленников девять эпизодов краж.

В данный момент парни находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждены и расследуются дела по статье «Кража».

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