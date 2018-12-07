Рустам Минниханов посетил отреставрированную Галерею современного искусства в Казани

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил открывшуюся после масштабной реконструкции Галерею современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В трехэтажном здании на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари отремонтировали кровлю, фасад, грузовой лифт, заменили окна, закупили мебель и оборудование. Теперь пространство галереи с двусветным залом позволяет экспонировать крупноформатные произведения, а также принимать и мультимедийные выставки.

«Мы помним, каким был этот объект до реконструкции. Сейчас это — современный объект, способный выполнять важные задачи. Я хочу поблагодарить всех — не только тех, кто отреставрировал здание, но и тех, кто работал над этими новыми и интересными направлениями, которые будут привлекать в Галерею современного искусства жителей республики и гостей города. Уверен, что мы будем гордиться этой галереей», — сказал Президент Татарстана.

По словам Президента РТ, теперь у галереи много прекрасных возможностей. «Здесь можно творить и творить! В добрый путь!» — сказал он.

Глава республики вручил Благодарность Президента РТ коллективу государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» — за большой вклад в развитие музейного дела, сохранение культурного и художественного наследия Татарстана.

Заказчиком ремонтных работ выступил Главинвестстрой РТ, генеральным подрядчиком — компания ООО «Реставратор». Проектно-сметная документация была разработана институтом «Татинвестгражданпроект».

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