Татар-информ

7 декабря 2018, 11:30

Экономика и финансы

«МегаФон Рекрутика»: современная облачная платформа для повышения эффективности подбора персонала

Экономика и финансы

«МегаФон Рекрутика»: современная облачная платформа для повышения эффективности подбора персонала

Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Компания «МегаФон» представляет рынку новое решение для HR — «МегаФон Рекрутика». Современная облачная платформа позволит клиентам «МегаФона» повысить эффективность подбора персонала. Технологическим партнером выступает компания Skillaz.

«МегаФон Рекрутика» представляет собой виртуальную платформу для управления полным циклом подбора персонала. Решение способно в разы повысить скорость и эффективность всех HR-процессов — от подбора и взаимодействия с кандидатами до отслеживания статистики в режиме реального времени.

Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста. «МегаФон Рекрутика» облегчит коммуникацию с кандидатами: с ними можно будет взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью кандидатов.

HR-платформа «МегаФон Рекрутика» будет актуальна для компаний среднего и крупного бизнеса со штатом сотрудников от 100 человек: с ее помощью можно будет быстро нанимать сотрудников на различные позиции или подбирать специалистов узкого профиля. Доступ к платформе также включает наличие мобильного приложения для оперативного ведения статусов и этапов согласования кандидатов. Решение может быть дополнено услугой «Цифровой Подбор» (запущенной «МегаФоном» в июле 2018 года) и «МегаФон Таргет», которые помогут повысить качество и точность подбора новых сотрудников.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию кадровой системы, когда для управления новыми моделями работы компаниям нужны современные организационные и технологические изменения по автоматизации всех процессов. По данным компании Deloitte, в ближайшие годы рынок HR-tech будет расти двузначными темпами, и в 2017 году 67% российских компаний уже частично автоматизировали работу функции по управлению персоналом. Другой глобальный тренд в HR — это вывод HR-функции в ОЦО или на аутсорсинг. Анализируя международные тренды и запросы российского бизнеса, „МегаФон“ как надежный поставщик инновационных решений предлагает коробочное решение по автоматизации подбора персонала. Воспользовавшись платформой „МегаФон Рекрутика“, наши клиенты могут сократить трудозатраты на подбор в среднем на 15 — 30%», — отметила Любовь Стрелкина, директор ОЦО «Пикта», главный бухгалтер компании «МегаФон».

«Решение „МегаФон Рекрутика“ — это следующий шаг развития направления HR-tech решений от „МегаФона“. Запустив в середине года услугу „Цифровой подбор линейного персонала“, мы увидели большой спрос со стороны рынка и востребованность у наших корпоративных клиентов подобных цифровых решений. Сегодня мы запускаем решение, которое упростит и повысит эффективность подбора персонала для наших клиентов. Для компаний, которые приобретут „МегаФон Рекрутика“ до конца года, мы предложим специальные льготные условия», — рассказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон».

«Российскому рынку требовалось простое и универсальное решение, позволяющее быстро выстроить процессы подбора персонала любого уровня. Объединив накопленный опыт в разработке кастомизированных HR-tech решений, которые создавались под потребности крупного бизнеса, с огромной экспертизой компании „МегаФон“, мы получили современный комплексный продукт с перспективами стать массовым. Главное преимущество продукта — возможность быстрого запуска, как среди средних, так и крупных компаний, значительный рост скорости, а главное, качества подбора в компании за короткий промежуток времени», — прокомментировал Андрей Крылов, генеральный директор компании Skillaz.

Узнать подробнее об услуге можно здесь.


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