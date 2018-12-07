Росгвардейцы задержали двоих казанцев, укравших элитный алкоголь из магазина на Чуйкова

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Казанские росгвардейцы задержали грабителей, укравших элитный алкоголь из магазина на Чуйкова, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Росгвардейцы прибыли к торговой точке по вызову, на месте их ожидала продавец. Она рассказала, что двое мужчин набрали дорогостоящего спиртного и выбежали из заведения.

Подозреваемых удалось задержать по «горячим следам». Местные жители в возрасте 34 и 36 лет переданы полицейским. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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