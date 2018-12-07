В Тукаевском районе открылся отремонтированный за 16,3 млн рублей детский сад

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В поселке совхоза «Татарстан» Князевского сельского поселения после капитального ремонта открылся детский сад «Лебедушка», пишет газета «Светлый путь».



Здание детского сада было построено в 1977 году, на сегодняшний день его посещают 136 детей. На ремонт было выделено 16,3 млн рублей. На эти деньги строители поменяли окна и двери, покрасили стены, постелили новые полы, поменяли системы электроснабжения, пожарной сигнализации, канализации, отопления, а также установили уличное освещение.

Благодаря поддержке районной администрации в отремонтированный детский сад закупили новую мебель. Заведующая детским садом Лейсан Шакирова также приняла участие в конкурсе и выиграла грант на сумму 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на закупку спортивного оборудования и оргтехники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Мусабай-Завод Тукаевского района после капитального ремонта открылся детский сад «Кояшкай».

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