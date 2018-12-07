(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске незакрепленные бетонные сваи посыпались с движущейся фуры, сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел вчера днем на дороге в сторону промзоны города.

Очевидцы сообщают: о том, что сваи начали съезжать с лафета, водителю большегруза сообщили проезжающие мимо автовладельцы.

Водитель припарковал грузовик на обочине и выставил знак аварийной остановки. Чтобы вернуть сваи на место потребовалась помощь автокрана.

Пользователи соцсетей сообщают, что в результате случившегося никто не пострадал.

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