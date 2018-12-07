Ликвидация промплощадки «Алабуга» не повлияет на работу особой экономической зоны

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Правительство Татарстана постановило ликвидировать госучреждение «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки „Алабуга“». Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В соответствии с документом, ликвидацию начали с целью «повышения эффективности расходов бюджета» республики и «унификации государственного регулирования инвестиционной деятельности».

Министерству экономики РТ поручили вместо дирекции перезаключить договоры с инвесторами «с сохранением всех условий», говорится в постановлении.

В Особой экономической зоне «Алабуга», которая расположена рядом с дирекцией, отметили, что ее ликвидация не повлияет на деятельность ОЭЗ.

«Дирекция никак не относилась к ОЭЗ „Алабуга“, эта дирекция работала на базе Елабужского муниципального района, в нее входили предприятия Елабужского автомобильного завода и других предприятий, которые находятся рядом. Мы с ними никак не взаимодействовали, и никак их ликвидация на нас не отразится», — сказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе особой экономической зоны.

Дирекция инвестиционных программ на территории промплощадки «Алабуга» была создана Правительством РТ в 2003 году с целью повысить инвестиционную привлекательность территории.

Предприятиям, расположенным на территории промплощадки «Алабуга», предоставлялись налоговые льготы. Так, они освобождались от налога на имущество, платили на 4,5% меньше налог на прибыль, говорится на сайте дирекции.

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