В Елабуге появился скейт-парк

(Елабуга, 7 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Гуляй-парке Елабуги завершилось строительство скейт-площадки для экстремальных видов спорта. Это пока первое и единственное место для любителей экстремального спорта в городе.

Для скейт-парка строители установили 6 металлических конструкций: два квотера (радиусы), книжку, рейл и два подката. Согласно тендеру строительство обошлось почти в 2 млн руб. Сейчас любители экстремального спорта ждут весны, когда сойдет снег.

Тем временем, в Гуляй-парке продолжается строительство. Например, рабочие доделывают фонтан, который расположится у входа в парк, и сооружают обзорную площадку с навесом.



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