Татар-информ

7 декабря 2018, 22:20

Общество

В Елабуге появился скейт-парк

Рекомендуем

Общество

В Елабуге появился скейт-парк

Площадку для экстремальных видов спорта установили в Гуляй-парке.

(Елабуга, 7 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Гуляй-парке Елабуги завершилось строительство скейт-площадки для экстремальных видов спорта. Это пока первое и единственное место для любителей экстремального спорта в городе.

Для скейт-парка строители установили 6 металлических конструкций: два квотера (радиусы), книжку, рейл и два подката. Согласно тендеру строительство обошлось почти в 2 млн руб. Сейчас любители экстремального спорта ждут весны, когда сойдет снег.

Тем временем, в Гуляй-парке продолжается строительство. Например, рабочие доделывают фонтан, который расположится у входа в парк, и сооружают обзорную площадку с навесом.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Активисты Российского движения школьников съехались со всего Татарстана на форум в Казани
Новости дня
22:50
Активисты Российского движения школьников съехались со всего Татарстана на форум в Казани

Мероприятия состоялось в политехническом лицее № 182 Кировского района Казани.

22:38
Мансур хазрат Джалялетдинов: Михраб мечети «Аль-Марджани» не обращен строго к Кибле

По словам заммуфтия Татарстана, отклонения от Киблы вполне естественны и разрешены по законам шариата.

22:30
Новак назвал объемы сокращения нефтедобычи Россией в рамках сделки ОПЕК+
22:22
Генконсул Казахстана в Казани провел торжественный прием в честь Дня независимости своей страны

Мероприятие было также посвящено Дню первого Президента Республики Казахстан.

22:20
В Елабуге появился скейт-парк

Площадку для экстремальных видов спорта установили в Гуляй-парке.

22:15
В Татарстане мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

Пожар вспыхнул сегодня утром в деревне Мурзино Апастовского района республики.

21:58
Челнинские спортсмены привезли восемь медалей со всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

Воспитанники челнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» выиграли на турнире три «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу».

21:50
В Казани определились обладатели чемпионских поясов «Боев по правилам TNA-2018»

Кроме трех титульных боев зрители увидели четыре боя престижа.

21:47
Экс-судью из Казани подозревают в посредничестве во взяточничестве

По версии следствия, Эльмира Зиганшина обещала за 450 тыс. рублей обещала «решить» вопрос по апелляционной жалобе.

21:36
Федеральный перечень школьных учебников сократили на 37%
21:20
Высокогороский район РТ примет первенство мира по борьбе на поясах

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, которые представят 12 команд из более чем десяти стран мира.

21:04
Ученые рассказали об опасности употребления риса
20:56
Челнинские дети собрали 70 тыс. рублей на благотворительной ярмарке в пользу детей с ОВЗ

Ребята расписывали доски, шили кукол, вязали носки и мочалки, рисовали картины и делали аппликации для поддержки особенных детей.

20:44
Определены лучшие игры 2018 года
20:24
На федеральных автодорогах в Татарстане для борьбы со снегом задействовано 105 единиц спецтехники

Трассу М7 очищают 60 машин.

20:12
Участники ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти
20:02
В Зеленодольском районе откроется лыжная база и освещённая лыжная трасса

Строительство объекта стартовало летом 2018 года в рамках городского проекта «Идем в "Мирный"» при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

19:49
Прокуратура РТ через суд добивается, чтобы сын платил «алименты» 91-летнему отцу

Пожилой мужчина сильно болен и находится в тяжелом финансовом положении, но его сын не оказывает отцу никакой помощи.

19:48
В Совете Федерации презентуют экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана

В Совете Федерации пройдут Дни Республики Татарстан.

19:42
В Галерее современного искусства в Казани будет организована выставка к 100-летию ТАССР

Подготовка выставки начнется в 2019 году совместно с государственным Русским музеем.

19:32
В Казани откроют памятник Герою России Марату Ахметшину

Ахметшин героически погиб при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике 3 июня 2016 года.

19:16
Минниханов стал лучшим игроком матча между хоккеистами-ветеранами Татарстана и Чехии

Состоявшаяся в Казани встреча завершилась победой татарстанских хоккеистов.

19:04
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку
19:03
В Казани задержали 12 участников ОПГ «Суконка»

По предварительным данным, ночью 7 ноября молодчики возле кафе на Ломжинской избили палками нескольких парней.

18:43
Во время Марафона добрых дел елабужане собрали 102 тыс. рублей для помощи детям с ОВЗ

В благотворительной акции, которая проходила в течение четырех часов, приняли участие предприниматели, депутаты и другие неравнодушные люди.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×