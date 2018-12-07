(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Казани на пешеходных переходах в один день сбили четырех женщин, сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, вчера около полудня на Сибирском тракте под колеса «Митсубиси» попала 77-летняя пенсионерка. Водитель иномарки сбила женщину при развороте, когда та переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В итоге пострадавшая получила ушиб головного мозга.

Спустя полтора часа водитель «Гранты» разворачивался на зеленый сигнал на перекрестке улиц Таныч и Глушко и не уступил дорогу 66-летней женщине, переходившей проезжую часть по регулируемому переходу. Пешеход получила ушибы головы, стопы и голени.

Вечером на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина 36-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, сбила иномарка «Киа». Пострадавшая отделалась ушибом стопы.

Через час напротив дома № 67 по улице Губкина на нерегулируемом переходе водитель «Шевроле» сбил 19-летнюю местную жительницу. Девушка получила ушиб спины.

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