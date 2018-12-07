Премьер-министр РТ: Важную роль в противодействии коррупции играет молодежь

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани проходит V Республиканский молодежный антикоррупционный форум. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«Поступательные движения в развитии республики замедляют коррупционные факторы. Важно сформировать в обществе негативное отношение к этому явлению, и здесь очень важную роль играет молодое поколение. Цель этого форума — выработать реальные предложения, направленные на минимизацию коррупционных рисков», — отметил в своем выступлении Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Общее количество участников форума — 250 человек, 150 из которых — представители различных молодежных общественных организаций. Руководитель Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ Ильдар Суфияров предложил Премьер-министру РТ концепцию правовой помощи людям по вопросам противодействия коррупции.

«Многие организации и ведомства занимаются оказанием правовой помощи. Однако все они разобщены. Необходима системность в данном вопросе», — сказал Ильдар Суфияров.

Председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова рассказала Алексею Песошину о том, что от молодежи поступает много идей о том, как противодействовать коррупции. В частности, молодежь активно участвует в акции «Взяток не даю».

«Наши ребята выходят на дороги совместно с инспекторами ГИБДД. Они опрашивают водителей и выдают им наклейки „Взяток не даю“. Тем самым водитель присоединяется к акции», — отметила Алла Абросимова.

За время форума от его участников Алексею Песошину поступило несколько предложений, одно из которых — наладить некий мост между молодежью, которая генерирует идеи, и бизнесом, для которого эти идеи могут быть интересны.

«Это многовековая проблема, и конца ей нет. Вопрос стоит о минимизации ее последствий. У нас нет четкого понимания, что такое коррупция. Несмотря на комментарии ученых, до сих пор нет понимания. И до сих пор идут дискуссии, приняла ли Россия конвенцию? Мы считаем что да, но так ли это?» — подчеркнул председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

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