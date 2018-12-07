Территориальные участки «Азино-2» и «Кул Гали» казанского офиса ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» объединят

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В целях улучшения качества обслуживания клиентов территориальные участки Казанского офиса ООО «ЕРЦ — «Татэнергосбыт» — «Азино-2» (Проспект Победы, 112) и «Кул Гали» (Сафиуллина, 17а) будут объединены.

Новый территориальный участок обслуживания клиентов ТУ № 4 «Азино-2» будет функционировать по адресу: г. Казань, ул. Ломжинская, 18а, 1 этаж.

Дата открытия нового объединенного офиса ТУ № 4 «Азино-2» (Ломжинская, 18а) — 10 декабря 2018 года.

График работы нового территориального участка и касс:

понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00, суббота: с 8.00 до 14.00, воскресенье: выходной. Без перерыва на обед.

Последний день работы территориальных участков «Азино-2» (Проспект Победы, 112) и «Кул Гали» (Сафиуллина, 17а) — 7 декабря 2018 года. С 8 декабря 2018 года данные территориальные участки прекращают обслуживание населения.

По возникающим вопросам, в том числе для оплаты единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги жителям необходимо обращаться по адресу: г. Казань, ул. Ломжинская, 18а, 1 этаж. Помимо этого, оплатить единый платежный документ без комиссии можно на портале Государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru/) и в кассах «Ак Барс» Банка.