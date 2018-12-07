Татар-информ

7 декабря 2018, 10:20

Спорт

Фигуристка Алина Загитова стала второй после короткой программы в финале Гран-при

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Спорт

Фигуристка Алина Загитова стала второй после короткой программы в финале Гран-при

Алина Загитова набрала в короткой программе 80,78 балла, уступив японской спортсменке Рике Кихире.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место после короткой программы в финале Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. Об этом сообщает ТАСС.

Загитова набрала 80,78 балла, уступив японской спортсменке Рике Кихире, которая установила новый мировой рекорд (82,51 балла).

На третьем месте после короткой программы еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (70,65).

Произвольную программу женщины-одиночницы покажут в ночь на 9 декабря.

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