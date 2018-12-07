Татар-информ

7 декабря 2018, 11:01

Спорт

В Зеленодольске откроется Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

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Спорт

В Зеленодольске откроется Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

В турнире примут участие более 130 спортсменов из Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновска, Пензы.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). С 7 по 9 декабря в Зеленодольске на площадке спортивного комплекса «Маяк» состоится Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти Александра Курынова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Александр Курынов – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта.

В текущем году в турнире примут участие более 130 спортсменов из Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновска, Пензы, Республики Коми и Республики Татарстан.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин по восьми весовым категориям. Мужчины поборются за победу в весовых категориях: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг и свыше 105 кг. Женщины померяются силами в категориях 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

Торжественное открытие турнира состоится в 15:00.

 

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