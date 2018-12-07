Минпромторг РФ может оставить часть экспортеров без возмещения НДС

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Минпромторг России предложил возмещать НДС не всем компаниям и не в полном объеме. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо главы ведомства Дениса Мантурова в Государственную Думу.

Министр рекомендовал увязать ставки возмещения НДС с глубиной переработки продукции. «В частности, не осуществлять возврат НДС при экспорте сырья и продукции низкого передела», – пояснил он в своем обращении.

Согласно расчетам специалистов министерства, ежегодно дополнительный доход бюджета может превысить 900 млрд рублей. Такого результата можно достичь, уменьшив возврат НДС при экспорте полезных ископаемых до 0%, а при экспорте обработанного сырья – до 50%.

Другие ведомства пока не в курсе предложения Минпромторга по дифференциации возврата НДС. У экспертов же оно вызвало определенные сомнения.

Так, представитель одной из компаний нефтегазовой отрасли заявил, что реализация идеи фактически будет означать введение дополнительной экспортной пошлины на нефть в 18%. С учетом большой загруженности мощностей по переработке в итоге может произойти «падение добычи на 100–200 млн тонн и коллапс в отрасли, поскольку многие месторождения просто не смогут функционировать», предупредил он.

О необходимости глубоко проанализировать предложение Минпромторга с учетом всех возможных последствий сказал и источник издания в финансово-экономическом блоке Правительства РФ.

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