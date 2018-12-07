В Казани начали зачитывать приговор по делу обманутых дольщиков фирм «Свей» и «Маг-Строй»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Московском районном суде Казани начали зачитывать приговор руководителю строительных фирм «Свей» и «Маг-Строй» Рашиду Аитову.

По версии следствия, из-за мошенничества главы компаний пострадало 138 человек, общий ущерб составил 340 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное против него, состоит из 170 томов.

«В судебных прениях гособвинение посчитало, что вина Аитова полностью доказана по всем эпизодам преступления и по совокупности запросило 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Учитывая, что Аитов вину не признает и утверждает, что он имел возможность достроить дома и сейчас имеет эту возможность, защита настаивала, что он полностью невиновен и просила вынести оправдательный приговор», – сообщил старший помощник прокурора Московского района Наиль Уразбаев.

Аитов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения, в коммерческом подкупе в особо крупном размере, а также по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Свою вину Рашид Аитов так и не признал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении Аитова возбудили 33 уголовных дела, которые были объединены в одно производство. Гособвинитель потребовал отправить Аитова за решетку на 13 лет.

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