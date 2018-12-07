«ВКонтакте» объявила о начале работы «Центра безопасности»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске «Центра безопасности». Он позволит юзерам, столкнувшимся с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией, узнать о возможных алгоритмах действий.

Кроме того, пресс-служба соцсети обратила внимание на заботу компании о безопасности детей. В частности, с начала года из «ВКонтакте» удалили свыше 7,9 млн текстов, фотографий, видео- и аудиозаписей, связанных с поощрением суицидов или нанесения увечий.

Оказались заблокированы и более 1,8 млн профилей и около 11,3 тыс. сообществ, распространявших эти материалы.

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