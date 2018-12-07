Татар-информ

7 декабря 2018, 08:30

Общество

Жители Казани назвали своих детей Джаннэт, Мироном и Халидом

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Общество

Жители Казани назвали своих детей Джаннэт, Мироном и Халидом

За неделю в столице Татарстана родились 212 девочек и 201 мальчик.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди самых популярных мужских имен минувшей недели оказались Азамат, Арсений, Карим, Марк и Мурат, а среди женских – Амелия, Анастасия, Асель, Саида и София.

При этом среди редких имен, которыми казанцы называли своих малышей, есть такие мужские, как Виктор, Мирон, Сафар и Халид, и такие женские, как Аят и Джаннэт.

Всего в Казани за неделю родились 413 детей: 212 девочек и 201 мальчик. Самому юному отцу исполнилось 18 лет, как и самой юной матери. При этом возраст самого зрелого отца равнялся 52 годам, а самой зрелой матери – 48. 

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