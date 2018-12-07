Число прошедших процедуру банкротства россиян выросло в полтора раза

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В этом году количество россиян, прошедших процедуру банкротства, увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда РФ.

Если в первом полугодии 2017 года арбитражные суды рассмотрели дела о банкротстве 8,8 тыс. граждан, то в первом полугодии 2018-го – уже 14 тыс. Всего же за прошлый год процедуру банкротства прошла 21 тыс. должников.

Выросло, хотя и не так значительно, и число индивидуальных предпринимателей, в отношении которых были рассмотрены дела о банкротстве: с 1100 в первом полугодии 2017 года до 1250 в первом полугодии 2018-го. Всего же за прошлый год таковых ИП насчитывалось 2 тыс. 263.

Возможность пройти процедуру банкротства у граждан и индивидуальных предпринимателей появилась с 1 октября 2015 года.

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