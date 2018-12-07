СМИ: Счетная палата усомнилась в эффективности господдержки бизнеса

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Аудиторы Счетной палаты усомнились в эффективности государственного субсидирования бизнеса, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в контрольном органе.

С января по ноябрь 2018 года общий объем выданных субсидий составил 1,1 трлн рублей, что на 10% больше помощи, оказанной бизнесу за весь прошлый год. Примерно две трети средств, около 730 млрд рублей, получили компании (рост на 30% по сравнению с прошлым годом). Остальные деньги достались госкорпорациям, отметили в Счетной палате.

При этом аудиторы обратили внимание на отсутствие адекватных способов измерить результативность господдержки. Существующие же критерии, по их мнению, не отражают ни влияния субсидий на экономический рост, ни оказываемого ими социально-экономического эффекта.

Впрочем, в Минэкономразвития РФ не согласились с такой критикой и напомнили, что регионы обязаны руководствоваться специальными правилами выделения субсидий, среди которых есть и обязательство их получателя увеличить свой оборот. Кроме того, в ведомстве заявили, что с 2017 года оно сосредоточено на нефинансовых методах поддержки и на содействии организациям, помогающим малому и среднему бизнесу. Эффективность поддержки крупного бизнеса в министерстве комментировать не стали, отмечает издание.

По мнению экспертов, основные проблемы господдержки связаны с низкой прозрачностью и предпочтением крупных компаний малым, что негативно сказывается на конкуренции.

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